В зоопарке Милуоки пингвины перехитрили смотрителей

10 Января 2018 13:10

Cмотрители хотели взвесить 16 питомцев и пошли на небольшую уловку - они установили весы на ступеньке перед дверью в комнату. Затея удалась, но лишь отчасти... Определить вес смогли только у пары птиц. Потом пингвины стали становиться на весы по двое. В это время остальные, учуяв запах рыбы, гурьбой ринулись за добычей.