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В зоопарке Милуоки пингвины перехитрили смотрителей
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10 Января 2018 13:10

В зоопарке Милуоки пингвины перехитрили смотрителей

Cмотрители хотели взвесить 16 питомцев и пошли на небольшую уловку - они установили весы на ступеньке перед дверью в комнату. Затея удалась, но лишь отчасти... Определить вес смогли только у пары птиц. Потом пингвины стали становиться на весы по двое. В это время остальные, учуяв запах рыбы, гурьбой ринулись за добычей. 

  

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