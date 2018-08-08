В зоопарке Хайлинь отметили 100 дней с момента появления на свет 9 маньчжурских тигрят

В зоопарке Хайлинь, на северо-востоке Китая, отметили 100 дней с момента появления на свет 9 маньчжурских тигрят. Малыши уже подросли и чувствуют себя прекрасно. Смотрители зверинца вспоминают, что мать новорожденных не смогла вскормить сразу девятерых детенышей - на всех не хватило молока. Эта важная миссия была возложена на ветеринаров. И сегодня специалисты заботливо готовят тигрятам сбалансированный корм: смешивают кусочки свежего мяса с витаминными добавками, кальцием и яичным желтком. Если хищники продолжат так же активно крепнуть, то уже через несколько месяцев их воссоединят с сородичами. К слову, сегодня в мире отмечают День кошки.