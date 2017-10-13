В Закарпатской области перевернулся автобус

12 Октября 2017 09:01

Автобус со сборной Украины по самбо перевернулся в Закарпатской области. Спортсмены направлялись на чемпионат мира в Сербии. В салоне находились около 40 юных спортсменов и тренерский штаб. Пострадали 5 человек - им была оказана помощь на месте. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на повороте - автобус занесло, и он перевернулся на правый бок.