Главная>>В мире>>В Закарпатской области перевернулся автобус
В мире
RSS
В Закарпатской области перевернулся автобус
Скачать Поделиться

12 Октября 2017 09:01

В Закарпатской области перевернулся автобус

Автобус со сборной Украины по самбо перевернулся в Закарпатской области. Спортсмены направлялись на чемпионат мира в Сербии. В салоне находились около 40 юных спортсменов и тренерский штаб. Пострадали 5 человек - им была оказана помощь на месте. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на повороте - автобус занесло, и он перевернулся на правый бок.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 13.10.2017 21:50 / В мире Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =