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В Южную Корею перебрался еще один северокорейский военнослужащий
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21 Декабря 2017 08:05

В Южную Корею перебрался еще один северокорейский военнослужащий

В Южную Корею через сухопутную границу перебрался еще один северокорейский военнослужащий. Из-за сильного тумана он оставался незамеченным. Стрельба во время перехода военнослужащего не открывалась. Сейчас соответствующие службы страны выясняют все детали произошедшего. Это уже четвертый случай побега северокорейских военных в этом году. Последний произошел в ноябре. Тогда пограничники Северной Кореи открыли по беглецу огонь и ранили его.

  

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