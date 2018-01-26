В Южной Кореe выясняют причины пожара в больнице города Милян

26 Января 2018 19:05

Версии ЧП пока официально не озвучены. Однако местные СМИ пишут, что вариант с умышленным поджогом также рассматривается. Пожар в Миляне признан крупнейшим за последние 10 лет. В списке жертв - 41 человек, еще около 80-ти получили ожоги. Пламя вспыхнуло на первом этаже больницы в отделении неотложной помощи. Больше всего погибших - в реанимации. Пациенты не могли самостоятельно покинуть здание. Президент страны созвал экстренное совещание, на котором выразил недовольство работой экстренных служб.