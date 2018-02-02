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В Южной Каролине пассажирский поезд "Нью-Йорк - Майами" столкнулся с товарным составом
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4 Февраля 2018 15:09

В Южной Каролине пассажирский поезд "Нью-Йорк - Майами" столкнулся с товарным составом

Срочная информация в эти минуты приходит из США. В Южной Каролине пассажирский поезд "Нью-Йорк - Майами" столкнулся с товарным составом. Два человека погибли, пострадали не менее 70. Известно, что в пассажирском составе находилось139 пассажиров и восемь членов экипажа. На месте происшествия работают спасатели.

  

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