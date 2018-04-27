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В Юрмале школьным учителям запретили отмечать "пророссийские" праздники
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27 Апреля 2018 19:05

В Юрмале школьным учителям запретили отмечать "пророссийские" праздники

В Юрмале школьным учителям запретили отмечать "пророссийские" праздники и конкурсы. Под запретом оказались чествование ветеранов Великой Отечественной, празднование 9 Мая, совместные мероприятия с Русской общиной Латвии или посольством России. Кроме того в сочинениях нельзя использовать тему русского языка и литературы.

  

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