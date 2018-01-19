В ЮАР собственную выставку открыл поросенок-художник

19 Января 2018 12:10

Животное за любовь к абстрактному искусству уже прозвали Пигкассо, а стоимость его картин достигает трех тысяч долларов. После Кейптауна выставка отправится в Лондон, Париж, Берлин и Амстердам. Хозяйка животного не скрывает гордости за своего питомца. Несколько лет назад женщина спасла поросенка от смерти на ферме в Южной Африке. Часть выручки от картин она жертвует фондам помощи животным.