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В ЮАР собственную выставку открыл поросенок-художник
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19 Января 2018 12:10

В ЮАР собственную выставку открыл поросенок-художник

Животное за любовь к абстрактному искусству уже прозвали Пигкассо, а стоимость его картин достигает трех тысяч долларов. После Кейптауна выставка отправится в Лондон, Париж, Берлин и Амстердам. Хозяйка животного не скрывает гордости за своего питомца. Несколько лет назад женщина спасла поросенка от смерти на ферме в Южной Африке. Часть выручки от картин она жертвует фондам помощи животным.

  

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