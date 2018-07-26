В Йоханнесбурге открылся юбилейный, 10-й саммит БРИКС

Его главные темы - ситуация в Сирии, урегулирование ситуации на Корейском полуострове, иранская ядерная программа и, конечно, экономика. Речь пойдет и о работе нового Банка развития. Уже одобрено финансирование более 20 проектов. Сегодня запланированы встречи лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Будет подписана декларация, в которой подведут итоги работы за 10 лет и обозначат подходы к развитию объединения.