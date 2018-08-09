Трагедия в Йемене. Автобус с детьми попал под авиаудар арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Погибли свыше 40 человек, еще более 60 получили ранения. Большинство из них - школьники в возрасте до десяти лет. Представители коалиции утверждают, что детей использовали в качестве живого щита повстанцы-хуситы, на которых был нацелен авиаудар. Противостояние между властями и мятежниками продолжается в Йемене с августа 2014-го. За эти годы в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей.