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В Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов
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18 Октября 2017 15:11

В Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов

Сражение проходило в несколько раундов. Сначала роботы проводили дальние атаки, затем боролись друг с другом. Бой оканчивался падением или отключением соперника. При этом по арене разбросали машины и металлические конструкции, а самим роботам разрешили использовать дымовые шашки, дроны и пушки. В дуэли американцы одержали победу над японцами. Вес каждой модели, которая приняла участие в битве, более шести тонн при высоте не менее четырех метров.

  

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