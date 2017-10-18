В Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов

18 Октября 2017 15:11

Сражение проходило в несколько раундов. Сначала роботы проводили дальние атаки, затем боролись друг с другом. Бой оканчивался падением или отключением соперника. При этом по арене разбросали машины и металлические конструкции, а самим роботам разрешили использовать дымовые шашки, дроны и пушки. В дуэли американцы одержали победу над японцами. Вес каждой модели, которая приняла участие в битве, более шести тонн при высоте не менее четырех метров.