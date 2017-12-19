В Японии приготовили огромный рисовый пирог

18 Декабря 2017 12:14

На западе Японии уже начали праздновать Новый год. В канун праздника жители города Китакюсю приготовили огромный рисовый пирог. Рецепт блюда включает 225 килограммов риса. Самый большой - из трех слоев - в диаметре один метр. Гигантский десерт украсили кусочками хурмы и полосками ламинарии.