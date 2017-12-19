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В Японии приготовили огромный рисовый пирог
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18 Декабря 2017 12:14

В Японии приготовили огромный рисовый пирог

На западе Японии уже начали праздновать Новый год. В канун праздника жители города Китакюсю приготовили огромный рисовый пирог. Рецепт блюда включает 225 килограммов риса. Самый большой - из трех слоев - в диаметре один метр. Гигантский десерт украсили кусочками хурмы и полосками ламинарии.

  

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