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В Японии почти две тысячи человек ночевали в поездах
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25 Января 2018 12:07

В Японии почти две тысячи человек ночевали в поездах

Из-за сильного снегопада составы следовали с большим опозданием - до трех с половиной часов. Люди, которые ехали поздним рейсом, не успели на пересадку и застряли на железнодорожных станциях. За сутки только в Токио выпало более 20 сантиметров снега, из-за чего случился транспортный коллапс.

А в Китае - другая беда. Аномальный мороз сковал северные регионы. В районе горного хребта Большой Хинган температура достигла отметки минус 50 градусов. Это рекорд более чем за полвека. Уже послезавтра в большинстве городов на северо-востоке КНР потеплеет до минус 30.

  

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