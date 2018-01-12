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В Японии около 600 человек провели ночь в поезде, который застрял в пути из-за снежных заносов
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12 Января 2018 07:07

В Японии около 600 человек провели ночь в поезде, который застрял в пути из-за снежных заносов

Состав следовал из Ниигаты в Нагаоку и остановился между двумя станциями, до каждой из которых было около 300 метров. Люди не отважились выходить на улицу и добираться самостоятельно. К утру им доставили воду и еду. Местные СМИ сообщают, что несколько человек пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы.

  

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