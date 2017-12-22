22 Декабря 2017 09:02

На фоне эскалации угроз со стороны Северной Кореи в Японии одобрили рекордный оборонный бюджет страны. Его сумма составляет 46 миллиардов долларов. Основной целью финансового решения является укрепление потенциала противоракетной обороны. Ранее в Токио приняли решение о размещении на территории страны двух американских комплексов ПРО "Иджис Ашор". Документ подписал премьер. Теперь его должен утвердить парламент.