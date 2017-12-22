Главная>>В мире>>В Японии одобрили рекордный оборонный бюджет страны
В мире
RSS
В Японии одобрили рекордный оборонный бюджет страны
Скачать Поделиться

22 Декабря 2017 09:02

В Японии одобрили рекордный оборонный бюджет страны

На фоне эскалации угроз со стороны Северной Кореи в Японии одобрили рекордный оборонный бюджет страны. Его сумма составляет 46 миллиардов долларов. Основной целью финансового решения является укрепление потенциала противоракетной обороны. Ранее в Токио приняли решение о размещении на территории страны двух американских комплексов ПРО "Иджис Ашор". Документ подписал премьер. Теперь его должен утвердить парламент.

  

Другие новости

ЧП в Лондонском зоопарке Надзвычайнае здарэнне ў Лонданскім заапарку 23.12.2017 15:06 / В мире ЧП в Лондонском зоопарке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =