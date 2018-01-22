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В Японии из-за сильного снегопада отменили более 150 рейсов
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22 Января 2018 12:07

В Японии из-за сильного снегопада отменили более 150 рейсов

Япония во власти непогоды. В аэропорту Токио Ханеда из-за сильного снегопада отменили более 150 рейсов. Нарушена работа железнодорожного транспорта. Перекрыто движение по некоторым участкам скоростных шоссе. Метеорологи прогнозируют, что в течение двух дней только в столичном регионе может выпасть до 10 сантиметров осадков. Такого сильного снегопада, по данным синоптиков, не было уже несколько лет. 

  

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