В Японии из-за сильного снегопада отменили более 150 рейсов

22 Января 2018 12:07

Япония во власти непогоды. В аэропорту Токио Ханеда из-за сильного снегопада отменили более 150 рейсов. Нарушена работа железнодорожного транспорта. Перекрыто движение по некоторым участкам скоростных шоссе. Метеорологи прогнозируют, что в течение двух дней только в столичном регионе может выпасть до 10 сантиметров осадков. Такого сильного снегопада, по данным синоптиков, не было уже несколько лет.