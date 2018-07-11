В Японии из-за наводнений и оползней возросло количество жертв

11 Июля 2018

До 179 человек возросло количество погибших в результате наводнений и оползней в Японии. Еще 50 человек пропали без вести. Напомним, тайфун «Прапирун» принес в регион мощные проливные дожди в середине прошлой недели. За это время свои дома были вынуждены покинуть сотни тысяч человек. В стране проходит масштабная операция по ликвидации последствий стихийного бедствия. Также сообщается, что из-за непогоды приостановить работу были вынуждены заводы автоконцернов "Mазда" и "Митсубиси". 

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