В Японии из-за наводнений и оползней возросло количество жертв

До 179 человек возросло количество погибших в результате наводнений и оползней в Японии. Еще 50 человек пропали без вести. Напомним, тайфун «Прапирун» принес в регион мощные проливные дожди в середине прошлой недели. За это время свои дома были вынуждены покинуть сотни тысяч человек. В стране проходит масштабная операция по ликвидации последствий стихийного бедствия. Также сообщается, что из-за непогоды приостановить работу были вынуждены заводы автоконцернов "Mазда" и "Митсубиси".