В Японии число жертв из-за сильнейших ливней достигло 70

Еще 60 человек пропали без вести. Стихия обрушилась на центральную и юго-западную части острова в пятницу. В семи префектурах введен режим ЧП. Из-за угрозы оползней более 4 миллионов человек получили указания эвакуироваться. Потоками ливней смыты целые улицы. Самая сложная ситуация в префектуре Хиросима. Здесь вода поднялась до крыш домов, течением смыло железнодорожные пути. Задействованы тысячи спасателей. Людей эвакуируют на надувных лодках и вертолетах.