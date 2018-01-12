В мире
14 Января 2018 15:05
В Якутию пришли сильнейшие морозы
В республике отменены занятия в школах. На трассах стоит густой туман. Людям рекомендовано по возможности не покидать помещения и не выпускать домашних животных. В ближайшее время жителей ждет по-настоящему суровое испытание - на северо-востоке региона температура упадет до рекордных минус 62 градусов. Уже есть жертвы переохлаждения. Двое мужчин скончались на морозе после поломки автомобиля.
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