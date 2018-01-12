В мире
13 Января 2018 09:04
В вузах Одессы отменили занятия из-за нехватки денег на отопление
Нехватка средств на отопление стала причиной закрытия высших учебных заведений в Одессе. Сообщается, что три местных вуза приостановили свою работу до весны. В учебных помещениях не только холодно, но и темно. С нового года в Украине стали действовать нормативы по качеству освещения в аудиториях, однако не все учебные заведения могут себе позволить обновить лампы.
Таким образом, по приказу ректоратов, занятия в вузах будут возобновлены не раньше 26 февраля.
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