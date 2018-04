20 Апреля 2018 21:37

В возрасте 28 лет умер самый популярный шведский диджей и музыкант Тим Берглинг, известный публике как Авиччи. Музыканта нашли в его доме в столице Омана - Маскате. О причинах смерти не сообщается. В 2016 году Авиччи заявил об окончании публичных выступлений из-за проблем со здоровьем. Несколько лет он страдал от острого панкреатита. За свою недолгую картеру он выпустил множество хитов, среди которых Wake me up, Waiting For Love и Addicted To You. В Минске музыкант выступал на "Минск-Арене". Диджей создал официальный гимн для "Евровидения", которое проходило в Мальме в 2013 году и в Стокгольме в 2016-м.