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В Венгрии сегодня проходят парламентские выборы
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8 Апреля 2018 12:04

В Венгрии сегодня проходят парламентские выборы

Главным претендентом на победу считается правящая партия. Ее лидер, премьер-министр Виктор Орбан, отличается жесткими высказываниями в адрес мигрантов. Ожидается, что второе место будет у праворадикальной и национально-консервативной партии "За лучшую Венгрию", а третье достанется социалистам. Главная интрига - наберет ли правящая "Фидес" абсолютное большинство голосов и, как следствие, сможет ли формировать правительство самостоятельно. Правом голоса в Венгрии наделены почти 8 миллионов граждан страны.

  

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