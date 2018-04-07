В Венгрии побит рекорд явки избирателей на выборы в парламент - 68 %

9 Апреля 2018 09:04

В Венгрии подвели итоги парламентских выборов. Победила правящая коалиция во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном. За неё проголосовали более 49 % избирателей. Коалиция получит две трети в венгерском парламенте. А вот её главный соперник - крайне правый альянс "За лучшую Венгрию" - набрал почти 20 %. Лидеры проигравших партий заявили, что подают в отставку, поскольку рассчитывали исключительно на победу. Депутатов в Государственное собрание Венгрии избирают каждые 4 года. Накануне был побит рекорд явки - она превысила 68 %. На избирательных участках весь день были длинные очереди. Тем, кто успел её занять до семи вечера, дали проголосовать и после официального закрытия.