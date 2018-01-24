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В Вене новый раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН
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25 Января 2018 12:15

В Вене новый раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН

Делегации сирийского правительства и оппозиции подтвердили участие. Встречу из Швейцарии перенесли в Австрию из-за логистики, так как в Давосе проходит Международный экономический форум. Там сегодня должен выступить президент США. И понадобилось бы слишком много сил для обеспечения безопасности сразу двух крупных мероприятий. Нынешние переговоры продлятся всего два дня. Запланированы дискуссии на конституциональные вопросы.

И хотя политологи сомневаются, что от ООН последуют новые прорывные инициативы, тем более на фоне эскалации конфликта на севере Сирии, эксперты отмечают, что уже сам факт диалога является позитивным.

  

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