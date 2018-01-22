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В Великобритании свадебный бум
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22 Января 2018 19:06

В Великобритании свадебный бум

Связать себя узами брака решил не только принц Гарри, но и внучка королевы Елизаветы II – 27-летняя принцесса Евгения Йоркская. Ее избранником стал 31-летний Джек Брукбэнкс. Ранее он работал барменом, а затем сделал успешную карьеру на клубной сцене Лондона. Свадьба запланирована на осень 2018, церемония бракосочетания будет проходить в часовне Святого Георга в Виндзоре.

  

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