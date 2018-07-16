В Великобритании новая отставка из-за секс-скандала

На этот раз из-за секс-скандала. Министр по делам малого бизнеса Эндрю Гриффитс покинул свой пост после того, как СМИ обнародовали его личную смс-переписку с женщинами. В сообщениях, опубликованных изданием Sunday Mirror, чиновник требовал от хостесс в баре и ее подруги откровенных снимков и видео за деньги. Всего он прислал им около 2 тысяч сообщений непристойного характера. Экс-министр уже принес извинения. Издание отмечает, что Гриффитс женат, у него есть маленький ребенок.