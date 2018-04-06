В Вашингтоне прошла встреча президентов Литвы, Латвии и Эстонии с американским лидером

4 Апреля 2018 07:04

Главными темами саммита стали безопасность, торговля и энергетика. По итогам была принята политическая декларация о сотрудничестве в военной сфере. Она закрепила приверженность принципам коллективной обороны.

Как отметила Президент Литвы Даля Грибаускайте, теперь в сложной ситуации можно будет рассчитывать на прямую помощь США. Кроме того, США планируют предоставить странам Балтии военную помощь на 170 миллионов долларов и продолжат дислокацию Вооруженных Сил в прибалтийских странах. В мае и июне в учениях НАТО у наших соседей примут участие более 5 тысяч военных США.

Не обошлось и без курьеза на саммите. Американская энергетическая ассоциация, комментируя новость о встрече президентов, где обсудили и энергетическую независимость от России, проиллюстрировала ее довоенной картой. Там на Калининградской области написано "Восточная Пруссия".