В Вашингтоне мгновенно распродали книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Дональда Трампа"

5 Января 2018 17:12

В Вашингтоне за рекордно короткое время распродана книга Майкла Вольфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Дональда Трампа". Выпуск был запланирован на 9 января. Однако, после того как юристы американского лидера направили письма издательству и создателю с призывом воздержаться от публикации, издатель решил поспешить. Менее чем за 20 минут покупатели, выстроившиеся в очередь, еще до полуночи раскупили все экземпляры. Книга рассказывает о первом годе президентства Трампа и описывает непростые взаимоотношения между сотрудниками администрации.