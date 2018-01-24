В Улан-Удэ задержаны двое вероятных соучастников нападения на школу

24 Января 2018 08:06

Ребята помогли их другу изготовить бутылку с зажигательной смесью. Им предъявлены обвинения. В пятницу подросток бросил ее в кабинет, где шел урок у младшего класса. После с топором напал на учеников. А затем попытался покончить с собой. Пострадали 6 человек.