Главная>>В мире>>В Улан-Удэ задержаны двое вероятных соучастников нападения на школу
В мире
RSS
В Улан-Удэ задержаны двое вероятных соучастников нападения на школу
Скачать Поделиться

24 Января 2018 08:06

В Улан-Удэ задержаны двое вероятных соучастников нападения на школу

Ребята помогли их другу изготовить бутылку с зажигательной смесью. Им предъявлены обвинения. В пятницу подросток бросил ее в кабинет, где шел урок у младшего класса. После с топором напал на учеников. А затем попытался покончить с собой. Пострадали 6 человек.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =