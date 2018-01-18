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В Улан-Удэ cтаршеклассник ворвался в школу с топором и поджег класс
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19 Января 2018 07:01

В Улан-Удэ cтаршеклассник ворвался в школу с топором и поджег класс

Срочная информация в эти минуты приходит из Улан-Удэ. СМИ сообщают, что несколько часов назад в школу в бурятском поселке Сосновый Бор ворвался старшеклассник. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. Подросток ранил несколько человек и устроил пожар в здании. Представители МВД Бурятии подтвердили факт нападения. На месте работает полиция.

Это уже второе ЧП в российских школах за неделю. В понедельник поножовщину устроили ученики в Перми, пострадали 15 человек.

  

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