В Улан-Удэ cтаршеклассник ворвался в школу с топором и поджег класс

19 Января 2018 07:01

Срочная информация в эти минуты приходит из Улан-Удэ. СМИ сообщают, что несколько часов назад в школу в бурятском поселке Сосновый Бор ворвался старшеклассник. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. Подросток ранил несколько человек и устроил пожар в здании. Представители МВД Бурятии подтвердили факт нападения. На месте работает полиция.

Это уже второе ЧП в российских школах за неделю. В понедельник поножовщину устроили ученики в Перми, пострадали 15 человек.