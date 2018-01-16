В Украине у здания Верховной рады произошли столкновения между митингующими и полицией

16 Января 2018 18:02

У здания Верховной рады Украины сегодня произошли столкновения между митингующими и полицией.

Сначала протестующие жгли покрышки, затем они устроили массовую потасовку с правоохранителями. В результате один из силовиков пострадал. Одного участника акции задержали. Именно под такой шумный аккомпанемент обсуждали в парламенте законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что в окончательном чтении документ рассмотрят послезавтра.