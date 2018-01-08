В Тюмени успешно ликвидировали мощный пожар в 9-этажном доме

8 Января 2018 19:04

В тушении принимали участие 80 спасателей и 29 единиц спецтехники. Эвакуированы более 130 человек, по предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров - огонь распространился с 1-го по 7-й этажи. Начался пожар в одной из квартир на 4-м этаже - причины выясняются.