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В Тюмени успешно ликвидировали мощный пожар в 9-этажном доме
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8 Января 2018 19:04

В Тюмени успешно ликвидировали мощный пожар в 9-этажном доме

В тушении принимали участие 80 спасателей и 29 единиц спецтехники. Эвакуированы более 130 человек, по предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров - огонь распространился с 1-го по 7-й этажи. Начался пожар в одной из квартир на 4-м этаже - причины выясняются. 

  

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