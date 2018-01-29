В Турции задержано 311 человек по подозрению в пропаганде терроризма

29 Января 2018 15:01

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление МВД страны. Отмечается, что задержанные занимались пропагандой терроризма в соцсетях. Кроме того, в регионе за последнюю неделю было обезврежено 28 террористов. За прошлый год власти Турции провели более 50 тысяч антитеррористических операций, по обвинению в терроризме были арестованы 26 тысяч человек. Еще более 2 тысяч боевиков были ликвидированы.