Главная>>В мире>>В Турции задержано 311 человек по подозрению в пропаганде терроризма
В мире
RSS
В Турции задержано 311 человек по подозрению в пропаганде терроризма
Скачать Поделиться

29 Января 2018 15:01

В Турции задержано 311 человек по подозрению в пропаганде терроризма

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление МВД страны. Отмечается, что задержанные занимались пропагандой терроризма в соцсетях. Кроме того, в регионе за последнюю неделю было обезврежено 28 террористов. За прошлый год власти Турции провели более 50 тысяч антитеррористических операций, по обвинению в терроризме были арестованы 26 тысяч человек. Еще более 2 тысяч боевиков были ликвидированы.

  

Другие новости

Карнавал в Аргентине Карнавал у Аргенціне 29.01.2018 19:12 / В мире Карнавал в Аргентине
Слон-нелегал Слон-нелегал 29.01.2018 19:10 / В мире Слон-нелегал
Пик наводнения в Париже Пік паводкі ў Парыжы 29.01.2018 13:05 / В мире Пик наводнения в Париже

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =