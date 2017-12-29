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В Турции смертельная авария произошла на трассе Анкара - Стамбул
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29 Декабря 2017 13:10

В Турции смертельная авария произошла на трассе Анкара - Стамбул

По невыясненным пока причинам водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. Два человека погибли, около 20 пострадали.

  

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