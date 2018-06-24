В Турции сегодня день выборов. Стране предстоит определиться с кандидатурой на пост президента и проголосовать за новый парламент. Избирательные участки уже открыты. За кресло главы государства поборются 6 кандидатов. Среди них - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главным соперником считают Мухаррема Индже - оппозиционера от Республиканской народной партии. Выборы в стране пройдут при усиленных мерах безопасности. В одной лишь Анкаре за порядком будут следить 16 тысяч полицейских. Решение о проведении внеочередных выборов было принято на референдуме в апреле. Тогда голосовавшие высказались за расширение полномочий президента страны и переход от парламентской республики к президентской.