В Турции атакуют комары - переносчики вируса Зика

29 Января 2018 12:07

Опасные насекомые появились в прибрежных провинциях Артвин, Ризе и Трабзон. Именно здесь в октябре 4 человека были госпитализированы с вирусом Зика после посещения Кубы. Специалисты прогнозируют, что переносчики болезни долетят до центральных районов Турции и северного побережья Черного моря. Эпидемиологи приняли меры по сдерживанию заражения.