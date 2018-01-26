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В Турции атакуют комары - переносчики вируса Зика
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29 Января 2018 12:07

В Турции атакуют комары - переносчики вируса Зика

Опасные насекомые появились в прибрежных провинциях Артвин, Ризе и Трабзон. Именно здесь в октябре 4 человека были госпитализированы с вирусом Зика после посещения Кубы. Специалисты прогнозируют, что переносчики болезни долетят до центральных районов Турции и северного побережья Черного моря. Эпидемиологи приняли меры по сдерживанию заражения.

  

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