В Турции арестован один из организаторов убийства российского посла Андрея Карлова

11 Января 2018 12:04

По данным полиции, мужчина сыграл ключевую роль в организации преступления. Его имя пока не называется. Известно, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения силовиков из-за причастности к террористической группировке ФЕТО. На телефоне у арестованного было обнаружено приложение ByLock, при помощи которого он общался с боевиками. Напомним, российский посол Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года. Дипломату выстрелили в спину во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.