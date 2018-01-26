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В центре столицы Азербайджана Баку произошел взрыв около станции метрополитена
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27 Января 2018 12:00

В центре столицы Азербайджана Баку произошел взрыв около станции метрополитена

В результате ЧП ожоги различной степени получил продавец канцелярского магазина. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа в многоэтажном жилом доме. Нанесен ущерб ближайшим торговым объектам. Перекрыты несколько кварталов. На месте работают полиция и МЧС. 
  

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