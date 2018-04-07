В центре немецкого Мюнстера снято оцепление

8 Апреля 2018 15:07

В центре немецкого Мюнстера, где накануне 49-летний мужчина с психическими отклонениями на грузовике задавил людей у ресторана и покончил с собой, снято оцепление. Само заведение пока не работает. Жертвами ЧП стали 3 человека, включая преступника, пострадавших около 20. Как сообщают СМИ, информации об исламском мотиве нет. Но известно, что житель Германии ранее задерживался за мелкие правонарушения и уже пытался свести счеты с жизнью. Дома у водителя нашли муляж автомата Калашникова и много пиротехники.