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В центре китайского города Пуэр настоящий переполох вызвал дикий слон
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10 Апреля 2018 13:10

В центре китайского города Пуэр настоящий переполох вызвал дикий слон

Животное убежало с чайных плантаций и целых 5 часов прогуливалось по улицам, паркам, заглядывал в магазинчики и даже сломал ограду трассы. Полиции пришлось эвакуировать людей в ряде районов. В итоге слона поймали и вывезли за город.

  

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