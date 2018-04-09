В центре китайского города Пуэр настоящий переполох вызвал дикий слон

10 Апреля 2018 13:10

Животное убежало с чайных плантаций и целых 5 часов прогуливалось по улицам, паркам, заглядывал в магазинчики и даже сломал ограду трассы. Полиции пришлось эвакуировать людей в ряде районов. В итоге слона поймали и вывезли за город.