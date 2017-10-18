В центре Киева снова палатки

17 Октября 2017 21:05

Площадь Конституции напротив украинского парламента заполнена украинцами, требующими отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционных судов и голосования по открытым партийным спискам.

Не до дипломатии было уже сегодня утром народному депутату Владимиру Парасюку и начальнику Управления государственной охраны Валерию Гелетею. Перепалка быстро переросла в потасовку.

Ну а ближе к вечеру эмоции в центре Киева достигли точки кипения. В Алексея Гончаренко - депутата от блока Петра Порошенко - швырнули яйцо, когда он хотел пройти к зданию парламента через толпу. Оппоненты продолжили обмениваться оскорблениями.

Манифестантов сдерживают три с половиной тысячи сотрудников Нацгвардии и киевской полиции.

Несмотря на объявленный участниками мирный характер акции, столкновений избежать не удалось. Активисты партии "Рух новых сил" и сторонники батальона "Донбасс" в ходе конфликта с правоохранителями сломали одну из рамок металлоискателя возле здания Кабинета министров и выломали забор.

В середине дня на пятитысячный митинг активистов и сторонников "Руха новых сил" прибыл Михаил Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области, лишенный ранее украинского гражданства, обратился к толпе, заявив, что "это начало большого пути", и потребовал отставки Петра Порошенко. Кстати, сегодня утром Порошенко внес в Верховную раду законопроект, предлагающий отменить депутатскую неприкосновенность.

Ближе к вечеру митингующие начали выставлять на площади Конституции принесенные с собой палатки. Организаторы митинга призывают не выпускать депутатов из здания Рады, пока не будут выполнены требования участников акции.