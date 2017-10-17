В центре Киева проходит массовая акция протеста

17 Октября 2017 13:10

В эти минуты в центре Киева массовая акция протеста. У здания Верховной рады собрались, по данным МВД, около 2 000 человек. Организаторы назвали это мероприятие антикоррупционным вечем и ждут на него людей со всех регионов Украины. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.