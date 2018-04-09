В центральной части Италии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7

10 Апреля 2018 13:07

Срочная информация в эти минуты приходит из Италии. Сначала в центральной части страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7, затем несколько афтершоков. Пока сведений о жертвах и масштабах разрушений нет.