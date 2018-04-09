В мире
10 Апреля 2018 13:07
В центральной части Италии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7
Срочная информация в эти минуты приходит из Италии. Сначала в центральной части страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7, затем несколько афтершоков. Пока сведений о жертвах и масштабах разрушений нет.
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