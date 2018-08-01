Трагедия в Центрально-Африканской Республике. Убиты трое российских журналистов. Это Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Их тела нашли на дороге в 23 километрах от города Сибю. Их убили неизвестные вооруженные люди. Автомобиль, в котором находились россияне, расстреляли из засады из автоматов. Об этом рассказал водитель, которому удалось выжить. МИД России заявил о максимальном содействии родственникам погибших. К выяснению обстоятельств убийства подключился Следственный комитет России.