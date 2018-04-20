В Торонто стартовала встреча министров иностранных дел "Большой семерки"

23 Апреля 2018 09:01

Форум G7 проходит под слоганом "Строя более безопасный мир". Сегодня на заседании обсудят ситуацию в Сирии и в ближневосточном регионе, взаимоотношения с Россией и Украиной, и вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Напомним, Россия, которая была принята в "Большую восьмерку" в 1998 году, с 2014 отстранена от участия.