В Торонто неизвестный открыл огонь по прохожим

Срочная информация в эти минуты приходит из Торонто. Неизвестный открыл огонь по прохожим. ЧП произошло на проспекте Дэнфорт. Как передают СМИ, преступник совершил от 10 до 20 выстрелов. Его ликвидировала полиция. Ранения получили по разным данным от 8 до 11 человек. Среди пострадавших дети. Некоторые источники заявляют об одном погибшем. Сейчас место происшествия оцеплено, там работает полиция. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и его мотивы.