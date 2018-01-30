Главная>>В мире>>В Тбилиси возбуждено уголовное дело после ЧП в метро
В мире
RSS
В Тбилиси возбуждено уголовное дело после ЧП в метро
Скачать Поделиться

30 Января 2018 15:05

В Тбилиси возбуждено уголовное дело после ЧП в метро

Число пострадавших возросло до 14. Состояние нескольких человек среднетяжелое. У людей переломы конечностей и сотрясение мозга. Напомним, утром на станции "Варкэтили" на головы пассажиров в нижнем вестибюле упала металлическая часть подвесного потолка. Известно, что ремонт здесь завершился буквально четыре месяца назад.
  

Другие новости

Вспышка гриппа в США Успышка грыпу ў ЗША 30.01.2018 13:03 / В мире Вспышка гриппа в США

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =