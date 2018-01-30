В Тбилиси возбуждено уголовное дело после ЧП в метро

30 Января 2018 15:05

Число пострадавших возросло до 14. Состояние нескольких человек среднетяжелое. У людей переломы конечностей и сотрясение мозга. Напомним, утром на станции "Варкэтили" на головы пассажиров в нижнем вестибюле упала металлическая часть подвесного потолка. Известно, что ремонт здесь завершился буквально четыре месяца назад.