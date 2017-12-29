В Таллине организовали концерт и благотворительный ужин для бедных и бездомных

29 Декабря 2017 19:04

В таллинской церкви Святого Олафа организовали концерт и благотворительный рождественский ужин для бедных и бездомных. Помощь во время мероприятия обеспечивали волонтеры из учебных заведений и представители Вооруженных сил страны. Порцию супа, а также пакет с продуктами и сладостями получил каждый нуждающийся. Такая акция проходит в Таллине ежегодно с 2003.