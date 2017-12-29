Главная>>В мире>>В Таллине организовали концерт и благотворительный ужин для бедных и бездомных
В мире
RSS
В Таллине организовали концерт и благотворительный ужин для бедных и бездомных
Скачать Поделиться

29 Декабря 2017 19:04

В Таллине организовали концерт и благотворительный ужин для бедных и бездомных

В таллинской церкви Святого Олафа организовали концерт и благотворительный рождественский ужин для бедных и бездомных. Помощь во время мероприятия обеспечивали волонтеры из учебных заведений и представители Вооруженных сил страны. Порцию супа, а также пакет с продуктами и сладостями получил каждый нуждающийся. Такая акция проходит в Таллине ежегодно с 2003.

  

Другие новости

ЧП в российской столице Надзвычайнае здарэнне ў расійскай сталіцы 29.12.2017 12:05 / В мире ЧП в российской столице

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =