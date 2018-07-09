В Таиланде возобновляется спасательная операция

Десятки профессиональных дайверов попытаются вывести из затопленной пещеры школьников, которые заблокированы уже больше двух недель. Четверых детей спасли ранее. Остаются еще восемь и их футбольный тренер. До выхода - около четырех километров туннелей, затопленных водой. Несколько последних дней ее непрерывно откачивали по 50 000 кубометров в час. Однако полностью осушить пещеру не получится. В районе проведения операции ожидаются ливни.