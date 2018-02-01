В Таиланде сегодня вводят постоянный запрет курения на пляжах

1 Февраля 2018 08:08

Штраф для нарушителей - более трех тысяч долларов или тюремное заключение сроком до года! На всех 24 пляжах Таиланда, подпадающих под указ, оборудуют специальные места для курения. В списке оказались популярные у туристов курорты на острове Пхукет, в городах Паттайя, Хуахин и другие. Вскоре власти Таиланда все пляжи страны сделают некурящими.