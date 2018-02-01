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В Таиланде сегодня вводят постоянный запрет курения на пляжах
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1 Февраля 2018 08:08

В Таиланде сегодня вводят постоянный запрет курения на пляжах

Штраф для нарушителей - более трех тысяч долларов или тюремное заключение сроком до года! На всех 24 пляжах Таиланда, подпадающих под указ, оборудуют специальные места для курения. В списке оказались популярные у туристов курорты на острове Пхукет, в городах Паттайя, Хуахин и другие. Вскоре власти Таиланда все пляжи страны сделают некурящими. 

  

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